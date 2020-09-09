بعد جيمس وأنشيلوتي.. 5 علاقات أبدية بين لاعبين ومدربين في أندية مختلفة

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع، التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجيز، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

ويأتي تعاقد جيمس رودريجز مع إيفرتون للم شمله مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث أن الثنائي دائمًا ما يجتمعان في مختلف الأندية على مر السنوات الماضية.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع جيمس رودريجيز عام 2014، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، بطلب من كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق آنذاك، لكن الأخير رحل عن تدريب الريال بعد موسم من استقدامه جيمس.

ورحل أنشيلوتي وبعد ذلك لتولى القيادة الفنية لنادي بايرن ميونخ الألماني، وطلب ضم جيمس رودريجز، وبالفعل انضم لهم اللاعب الكولومبي عام 2017، على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

ورحل أنشيلوتي بعد عام من استقدامه جيمس، ليدرب بعد ذلك نابولي الإيطالي ويطلب ضم رودريجيز أيضًا، لكن الصفقة لم تتم، وعند ذهابه لتدريب إيفرتون، طلب جيمس، حتى تمت الصفقة بشكل رسمي يوم الاثنين الماضي.

وعلاقة جيمس رودريجز وأنشيلوتي ليست الأولى من نوعها في عالم كرة القدم، ففي هذا التقرير نستعرض 5 علاقات أبدية بين لاعبين ومدربين في أندية مختلفة.



- إيتو ومورينيو

تعاقد إنتر الإيطالي مع صامويل إيتو عام 2009 ليتوج معه بدوري أبطال أوروبا بقيادة مورينيو، وبعد ذلك رحل مورينيو لـ تشيلسي، وطلب ضم إيتو، ليجتمع شملهما مرة أخرى.

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- تياجو وجوارديولا

قام جوارديولا بتصعيد تياجو ألكانتارا للفريق الأول لـ برشلونة، وعند رحيله لبايرن ميونخ، قرر استقدامه للعب معه، كما طلب أيضًا العام الماضي التعاقد معه في مانشستر سيتي لكن الصفقة لم تتم.

- مورينيو وكارفايلو

قام مورينيو بتدريب فريق بورتو وقادهم للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2004، وعند انتقاله لنادي تشيلسي، قرر استقدام المدافع ريكاردو كارفايلو من فريقه السابق.

مورينيو عند انتقاله لتدريب ريال مدريد عام 2010، قرر مرة أخرى جمع شمله بريكاردو، ليدربه للمرة الثالثة.

- أحمد صديق وأحمد شديد قناوي ومانويل جوزيه

لاعبان يلعبان في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، أعُجب مانويل جوزيه بقدراتهما بشكل كبير، فقام بشرائهما أثناء تواجده في الفترة الثانية لتدريبه الأهلي، وبعد رحيله رحل اللاعبان، قبل أن يقرر استقطابهما في فترته الثالثة مرة أخرى بعد خروج اللاعبان من الأهلي.