أصالة تحتفل بتتويج الهلال بالدوري السعودي بأغنية.. شاهد

احتفلت المطربة السورية أصالة، بتتويج نادي الهلال ببطولة الدوري السعودي، بنشرها لـ أغنية جديدة احتفالًا بذلك الإنجاز. وتوج نادي الهلال ببطولة الدوري السعودي، ومن المنتظر أن تقام مراسم تكريمه اليوم مع نهاية منافسات موسم 2019-2020. ونشر أصالة مقطع من أغنية جديدة قامت بغنائها لنادي الهلال، معلقة: "وأخيرًا غنّيت للهلال..وأخيرًا تشرّفت بتكريم الفريق الّلي أسعد ملايين أنا منهمّ ..بيستحقّوا اليوم يفرحوا .. ويعرفوا قيمتهم بقلوبنا ..". جدير بالذكر أن نادي الهلال كان قد توج العام الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا.

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