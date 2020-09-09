الرياضة

كارتيرون يضم الونش لمعسكر الزمالك

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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي ضم محمود الونش مدافع الفريق لقائمة الفريق.
يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة سموحة المقبلة المقرر لها في الثامنة والنصف مساء الغد باستاد برج العرب في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وتماثل الونش للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز وكانت عبارة عن كدمة في الرباط الداخلي للركبة وأصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب برج العرب استعدادا للقاء المرتقب.

وهذا بعدما انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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