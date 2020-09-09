سموحة يحفز لاعبيه بـ مكافآت مالية لتحقيق الفوز على الزمالك

ويواجه سموحة نظيره نادي الزمالك غدا الخميس باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري . وعقد فرج عامر جلسة مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وطالبه بضرورة تحقيق الفوز والتواجد ضمن المربع الذهبي ومحاولة المشاركة في إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل. رصد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حال تحقيقهم الفوز على الزمالك. وتعهد أحمد سامي ببذل قصارى جهده من أجل تحقيق طموحات الفريق وتحقيق الفوز على نادي الزمالك .

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