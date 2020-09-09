الرياضة

تدريبات منفردة لـ أحمد أيمن مدافع الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري

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يجري أحمد أيمن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب خلال مران الفريق الذي يقام الأن علي الملعب الفرعي باستاد الاسماعيلية استعدادًا لمواجهة الأهلي بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الــ ٢٦ من مسابقة الدوري العام.

وكان أحمد أيمن مدافع الدراويش تعرض للإصابة بجزع في في الكاحل خلال لقاء الاسماعيلي ومصر للمقاصة في الجولة الــ٢٤ من عمر المسابقة المحلية.

ويكثف الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز، تجهيز اللاعب إستعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة.

يذكر أن الاسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول الدوري المصري.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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