وكان أحمد أيمن مدافع الدراويش تعرض للإصابة بجزع في في الكاحل خلال لقاء الاسماعيلي ومصر للمقاصة في الجولة الــ٢٤ من عمر المسابقة المحلية.
ويكثف الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز، تجهيز اللاعب إستعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تدريبات منفردة لـ أحمد أيمن مدافع الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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