تدريبات منفردة لـ أحمد أيمن مدافع الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري

يجري أحمد أيمن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب خلال مران الفريق الذي يقام الأن علي الملعب الفرعي باستاد الاسماعيلية استعدادًا لمواجهة الأهلي بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الــ ٢٦ من مسابقة الدوري العام.

وكان أحمد أيمن مدافع الدراويش تعرض للإصابة بجزع في في الكاحل خلال لقاء الاسماعيلي ومصر للمقاصة في الجولة الــ٢٤ من عمر المسابقة المحلية.

ويكثف الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز، تجهيز اللاعب إستعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة.

يذكر أن الاسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول الدوري المصري.