بعد وصول رونالدو لـ 100 هدف .. تعرف على قائمة الشرف للهدافين الدوليين في المنتخبات

رونالدو سجل هدفي البرتغال في مباراة أمس، ليحقق إنجازًا تاريخيًا، بكونه ثاني اللاعبين في التاريخ الواصلين لـ 100 هدف دولي أو أكثر مع منتخباتهم.
رونالدو سجل هدفه الـ 101 أمس، ليعزز موقعه في المركز الثاني في ترتيب هدافي المنتخبات.
ونعرض تباعًا قائمة الشرف للهدافين الدوليين مع منتخباتهم.
- الإيراني علي دائي : 109 أهداف
- البرتغالي كريستيانو رونالدو : 101 هدف
- الماليزي مختار داهاري : 86 هدفا
- المجري فرانك بوشكاش : 84 هدفا
- العراقي حسين سعيد محمد : 78 هدفا
- البرازيلي بيليه: 77 هدفا
- المجري ساندور كوسسيتش: 75 هدفا
- الياباني كاماموتو : 75 هدفا
- الهندي: سونيل تشاتيري: 72 هدفا
- السعودي ماجد عبدالله: 72 هدفا
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