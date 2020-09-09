بعد وصول رونالدو لـ 100 هدف .. تعرف على قائمة الشرف للهدافين الدوليين في المنتخبات

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لتحقيق الانتصار على حساب نظيره السويدي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

رونالدو سجل هدفي البرتغال في مباراة أمس، ليحقق إنجازًا تاريخيًا، بكونه ثاني اللاعبين في التاريخ الواصلين لـ 100 هدف دولي أو أكثر مع منتخباتهم.

رونالدو سجل هدفه الـ 101 أمس، ليعزز موقعه في المركز الثاني في ترتيب هدافي المنتخبات.

ونعرض تباعًا قائمة الشرف للهدافين الدوليين مع منتخباتهم.

- الإيراني علي دائي : 109 أهداف

- البرتغالي كريستيانو رونالدو : 101 هدف

- الماليزي مختار داهاري : 86 هدفا

- المجري فرانك بوشكاش : 84 هدفا

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- العراقي حسين سعيد محمد : 78 هدفا

- البرازيلي بيليه: 77 هدفا

- المجري ساندور كوسسيتش: 75 هدفا

- الياباني كاماموتو : 75 هدفا

- الهندي: سونيل تشاتيري: 72 هدفا

- السعودي ماجد عبدالله: 72 هدفا