استعدادا لمواجهة حرس الحدود.. لاعبو المقاولون يخضعون لـ«رابيد تيست»

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لإجراءات تحليل «رابيد تسيت»، للكشف عن كورونا في إطار استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا الخميس على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.

وبدأ الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس بمراجعة مباراة الأهلى وحرس الحدود التى جمعت الفريقين بالجولة الماضية وانتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد مواطن القوة والضعف فى فريق الحدود استعدادًا للمواجهة المرتقبة. وتعادل المقاولون العرب فى مباراة الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وادى دجلة، حيث تقدم المقاولون أولًا عن طريق طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، قبل أن يتعادل وادى دجلة عن طريق رجب عمران. ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.

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