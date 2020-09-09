الصحف الألمانية تشيد بـ حفل قرعة مونديال اليد 2021

أشادت الصحف الالمانية الصادرة، أمس الثلاثاء، بحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، والذي استضافته مصر ، يوم السبت الماضي عند سفح الاهرامات ، بحضور ٣٢ دولة التي ستشارك في المونديال ، ووصف الحفل والتنظيم بالمبهر ، وعلقت على الاهرامات وانه احد المعالم الفرعونية والاثرية الشهيرة في العالم .

وشهد حفل قرعة كأس العالم الذي اقيم عند سفح الاهرامات والتي نظمته شركة تذكرتي التي تتبع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والتي يتراسها تامر مرسي، استحسان وإعجاب جميع الوفود؛ بسبب التنظيم وسهولة الدخول والخروج للحفل.

وتم توجيه الشكر لشركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي والعاملين بالشركة ؛ بعد المجهودات الكبيرة التي بذلت، إلي جانب المكان الساحر تحت سفح الاهرامات الذي جذب ونال اعجاب الوفود و مسئولوالاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة المنظمة للبطولة الي جانب الاستعانه بالموسيقار العالمي عمر خيرت و الفنان الشهير خالد النبوي و الفنانة انجي المقدم والاعلامية جاسمين طه.

وعلقت صحيفة" handball woche"، الالمانية علي كلمة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد المصري حسن مصطفي الي جانب التعليق علي المجموعات الخاصة بالبطولة التي تنطلق في يناير من العام المقبل.

وكان حسن مصطفي قد وجه الشكر الي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي المسؤولة عن الحفل الي جانب اتحاد اليد برئاسة هشام نصر ومؤمن صفا و حسين لبيب مدير البطولة .