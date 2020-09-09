يأتي هذا لخوض مباراة سموحة المقبلة، المقرر لها في الثامنة والنصف من مساء الغد على استاد برج العرب في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يختتم الفريق الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب برج العرب ، استعدادا للقاء المرتقب، بعدما انتظم الزمالك في معسكر مغلق .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك يضم 3 حراس مرمى في قائمة الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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