الرياضة

الزمالك يضم 3 حراس مرمى في قائمة الفريق

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي ضم ثلاثة حراس مرمى في قائمة الفريق.

يأتي هذا  لخوض مباراة سموحة المقبلة، المقرر لها في الثامنة والنصف من مساء الغد على استاد برج العرب في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم الجهاز الفني الثلاثي محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل لقائمة الفريق التي ستخوض المباراة.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب برج العرب ، استعدادا للقاء المرتقب، بعدما انتظم الزمالك في معسكر مغلق .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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