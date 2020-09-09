وهنأ نجم نادى الزمالك محمود جنش أحمد الشيخ بعيد ميلاده وعلق جنش على الصورة قائلا " كل سنة وأنت طيب يا صاحبي".

هنأت قناة النادي الأهلي أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعيد ميلاده الـ 27. ونشرت صفحة قناة الأهلي عبر تويتر صورة للاعب، وعلقت عليها "‏أحمد الشيخ.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد وتحقيق الإنجازات والبطولات مع نادينا العظيم".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم نادى الزمالك يهنئ أحمد الشيخ بـ عيد ميلاده.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.