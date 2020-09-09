الرياضة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع التعاقدات ضم  أسامة جلال، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي إنبى، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي مع إنبي لضم أسامة جلال

كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط بالأهلى تضغط على إنبى لتقليل القيمة المالية المطلوبة للموافقة على انتقال أسامة جلال للقلعة الحمراء.

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وأوضحت المصادر أن المفاوضات تضمنت الأولى اشتراط النادى البترولى الحصول على 25 مليون جنيه ولاعبين من الأهلى للاستغناء عن جلال، بينما طلب الأهلى دفع 15 مليونا ولاعبين لإتمام الصفقة.

من جانبه طلبت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عقد جلسة مع المسؤولين في إنبى لتقريب وجهات النظر لإتمام صفقة انتقال أسامة جلال مدافع المنتخب الوطني الأولمبي، إلى القلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد رحب بالتعاقد مع جلال بعدما اطلع على السيرة الذاتية وشاهد تسجيلات للمباريات التي خاضها مع الفريق البترولي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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