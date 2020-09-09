يوفنتوس يضحي بنجم الفريق من أجل ضم موراتا

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي يوفينتوس الإيطالي بكل قوته للتعاقد مع مهاجمه السابق ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
جاءت تلك الرغبة لتدعيم خط الهجوم ليرافق كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن أندريا بيرلو، المدرب الجديد لليوفي، أوضح في وقت سابق أن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين خارج حساباته في الموسم الجديد، لذا يبحث النادي عن تعويضه بصفقة جديدة.
وأبدى موراتا موافقته على العودة إلى صفوف السيدة العجوز، ولكن إدارة أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني يرفضان رحيله.
من جهته يعمل يوفنتوس على إغراء أتلتيكو مدريد عن طريق إقحام الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا في الصفقة، ولكن الأخير لم يصبح ضمن أولويات إدارة الفريق الإسباني على الرغم من طلبه سابقا.
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