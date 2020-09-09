الرياضة

يوفنتوس يضحي بنجم الفريق من أجل ضم موراتا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يضحي بنجم الفريق من أجل ضم موراتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي يوفينتوس الإيطالي بكل قوته للتعاقد مع مهاجمه السابق ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاءت تلك الرغبة لتدعيم خط الهجوم ليرافق كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

يشار إلى أن أندريا بيرلو، المدرب الجديد لليوفي، أوضح في وقت سابق أن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين خارج حساباته في الموسم الجديد، لذا يبحث النادي عن تعويضه بصفقة جديدة.

وأبدى موراتا موافقته على العودة إلى صفوف السيدة العجوز، ولكن إدارة أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني يرفضان رحيله.

من جهته يعمل يوفنتوس على إغراء أتلتيكو مدريد عن طريق إقحام الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا في الصفقة، ولكن الأخير لم يصبح ضمن أولويات إدارة الفريق الإسباني على الرغم من طلبه سابقا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يوفنتوس يضحي بنجم الفريق من أجل ضم موراتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا