نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتساح أبيض وعقدة فرنسية في تاريخ مواجهات الزمالك ضد سموحة (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ستاد "برج العرب" المواجهة النارية بين فريقي الزمالك وسموحة، مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019 – 2020.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة (15 انتصارًا – 6 تعادلات – 4 هزائم) وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء الأهلي بالدور الأول، بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة (6 انتصارات – 14 تعادلا – 5 هزائم).

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الزمالك ضد سموحة قبل لقاء الخميس:-

- واجه الزمالك نظيره سموحة في 18 مباراة بمختلف البطولات، فاز الفارس الأبيض في 8 مباريات، مقابل 3 إنتصارات للفريق السكندري وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات (4 إيجابي – 3 سلبي).

- سجل لاعبو الزمالك 18 هدفًا في شباك فريق سموحة، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

- أول مواجهة جمعت الزمالك مع سموحة كانت في 17 سبتمبر 2010 في لقاء الجولة السادسة بالدوري الممتاز موسم 2010 – 2011، وفاز الفريق الأبيض 3 – 1.

- حسين ياسر المحمدي وشيكابالا وحسام حسن وباسم مرسي لاعبو الأبيض، يتقاسمون لقب "هداف" مواجهات الزمالك وسموحة وسجل كل منهما هدفين في المباريات السابقة بين الفريقين.

- تقابل الزمالك مع سموحة في 15 مباراة بالدوري الممتاز، فاز الزمالك في 7 مباريات، مقابل 3 انتصارات لفريق سموحة، وحسم التعادل 5 مباريات بينهما.

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- أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين كان بنتيجة 3-0، حيث فاز الزمالك بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الثاني بالدوري موسم (2010-2011)، بينما فاز الفريق السكندري بنفس النتيجة في لقاء الدور الأول للموسم الحالي (2017-2018).

- خرج الزمالك بشباك نظيفة في 10 مباريات ضد سموحة، مقابل 5 مباريات للفريق السكندري.

- أكبر سلسلة "لاهزيمة" في مواجهات الزمالك وسموحة، كانت من نصيب الفريق الأبيض حيث حافظ على سجله خال من الهزائم أمام الفريق السكندري في 7 مباريات خلال الفترة من 2014 وحتي 2016.

- لم يفز فريق سموحة في أي مباراة ضد الزمالك منذ فوزه بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الأول بالدوري الممتاز موسم 2017 – 2018، بتاريخ 20 أكتوبر 2017 أي منذ 3 سنوات تقريبا.

- حسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين بين الزمالك وسموحة، الأولي كانت في نصف نهائي كأس مصر 2015 وفاز الأبيض 4-3، والثانية كانت في نهائي الكأس 2018 وفاز أبناء ميت عقبة ايضًا 5-4.

- 7 مواجهات جمعت الزمالك وسموحة في الدور الثاني للدوري الممتاز قبل لقاء الخميس، فاز الفارس الأبيض في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها.

- جمعت الزمالك وسموحة 3 مباريات سابقة في شهر "سبتمبر" فاز الفريق الأبيض في مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، ولم يخسر أبناء ميت عقبة أمام الفريق السكندري خلال هذا الشهر.

- تقابل الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك في 4 مواجهات سابقة مع سموحة (مباراتين مع مازيمبي – مباراة مع وادي دجلة – مباراة مع الزمالك)، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما ولم يخسر أي مباراة ليصبح بمثابة عقدة للفريق السكندري.

- آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في لقاء الدور الأول بالنسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.