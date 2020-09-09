نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التقارير عن إيقاقه.. حكم مباراة القمة يظهر في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت عدة تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرر إبعاد الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، من إدارة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هذا القرار بناء على تقرير لجنة الحكام، بعد أخطائه في مباراة النصر والاتحاد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

الحكم الكرواتي أدار مباراة القمة المصرية التي جمعت بين الأهلي والزمالك في شهر أغسطس الماضي والتي حسمت لصالح الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

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وعلى غير المتوقع فاجأ الاتحاد السعودي الجميع اليوم، بعدما أعلن تعيين الحكم الكرواتي على رأس طاقم التحكيم في مباراة الوحدة والحزم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقام اللقاء عند الساعة الـ7:35 بتوقيت القاهرة، و8:35 بتوقيت مكة المكرمة، و9:35 بتوقيت أبوظبي.

وتكون طاقم الحكام من كل من، ايفان بيبيك، حكم ساحة، وغوران باتاكي، مليوفان ريستيش حكام مساعدين، ومحمد البريدي حكم رابع، وفاسكو سانتوس حكم فيديو، وعادل شراحيلي حكم مساعد فيديو.