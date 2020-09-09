الرياضة

اختبار طبي يحسم موقف نجم الزمالك من موقعة سموحة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار طبي يحسم موقف نجم الزمالك من موقعة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، ضم حسام أشرف لاعب الفريق لقائمة مباراة سموحة رغم إصابته.

وكان حسام أشرف تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، ما أبعده عن مباراة طلائع الجيش الماضية.

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ويخضع لاعب الزمالك الشاب لاختبار طبي مساء اليوم داخل معسكر الفريق ببرج العرب يتحدد على إثره إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة سموحة من عدمها.

ويلتقي الزمالك غدًا الخميس نظيره سموحة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد انتصر على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الماضية من المسابقة المصرية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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