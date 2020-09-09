نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. ليون يطلب التعاقد مع نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ليون الفرنسي قد أبدي رغبة قوية في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني من أجل تدعيم هجومه الموسم المقبل.

ومن جهته أكد البرازيلي جونينيو المدير الرياضي لنادي ليون الفرنسي، على صحة الأنباء الواردة بشأن التعاقد مع هداف الميرنغي خلال تصريحات نقلتها صحيفة " موندو ديبورتيفو ".

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حيث قال جونينيو :" حلم ليون هو أن يُنهي كريم بنزيما مسيرته معنا، إنه حلم الجميع هنا”.

وأضاف :" نأمل في أن يلعب معنا لمدة موسمين، ويشارك في دوري أبطال أوروبا، وأن يكون قائدنا وهدافنا، نحن بحاجة إلى خبرتك من أجل الفوز بالمباريات”.

يذكر أن كريم بنزيما قد رحيل من فريق ليون صوب سانتياغو برنابيو في عام 2008، مقابل 35 مليون يورو وحقق مع النادي الملكي العديد من الإنجازات أبرزها تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا أربع مرات، بالإضافة إلى لقب الليجا ثلاث مرات.