إشادة بطاقم التحكيم العماني المشارك في أبطال آسيا

التقى محسن بن حمد المسروري النائب الأول لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم مساء أمس طاقم التحكيم العماني الدولي الذي تم اختياره للمشاركة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من ١٤ سبتمبر ولغاية ٣ أكتوبر، وهم: أحمد الكاف وأبوبكر العمري وراشد الغيثي ويعقوب عبدالباقي، وتم خلال اللقاء الذي حضره سيف بن طالب الغافري عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام وسعيد بن عثمان البلوشي الأمين العام المدير التنفيذي تكريم الطاقم التحكيمي الذي سيمثل السلطنة في هذا المحفل الذي سيقام بنظام التجمع. وفي بداية اللقاء رحب محسن المسروري بالحكام، مشيدا بالجهود الكبيرة للحكام في تشريف السلطنة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مثمنا في الوقت ذاته دور القائمين على لجنة ودائرة الحكام التي تسعى دائما إلى تطوير الحكام داخليا وخارجيا.

وكان رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سالم بن سعيد الوهيبي قد ثمن دور الحكام في إدارتهم للبطولات الآسيوية وتألقهم في قيادة المباريات وامتيازهم الذي يعتبر بصمة فخر للسلطنة، وقال رئيس الاتحاد إن تكليف الطاقم العماني لإدارة نهائيات دوري أبطال آسيا دليل واضح على السمعة الطيبة للتحكيم العماني الذي حظي بإشادة مستمرة من الاتحادين الدولي والآسيوي، كما تمنى التوفيق للحكام في هذه المهمة وأن يكونوا في قمة مستواهم وتألقهم.

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