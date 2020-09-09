توصية بإلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي اليوم أمام اجتماع اللجنة التنفيذية

يشارك فيها نادي ظفار

يترقب اليوم نادي ظفار قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعها عبر الفيديو في توصية لجنة المسابقات بشأن إلغاء مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث كان من المفترض ان يشارك نادي ظفار في البطولة ضمن المجموعة الثالثة بجوار أندية الرفاع البحريني والقادسية الكويتي والجزيرة الأردني والتي سيستضفيها الأخير بدءا من 23 اكتوبر القادم حيث يواصل حاليا نادي ظفار تدريباته على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب رشيد جابر .

وقال عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر :سيُعرض على اجتماع اللجنة التنفيذية توصية لجنة المسابقات بإلغاء البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، حيث سيصار الى التصويت على هذا الأمر”.وغالبا ما تحظى توصيات لجنة المسابقات بموافقة اللجنة التنفيذية. وكانت البطولة قد توقفت بعد مرور جولتين من الدور الأول في مارس الماضي، على اثر تفشي “كوفيد-19″.حاول الاتحاد القاري إعادة استئناف البطولة، معتمدا نظام التجمع، على أن تقام المباريات بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وتم الاتفاق أن تستضيف البحرين والكويت والأردن مجموعات الغرب، وفيتنام المجموعتين السادسة والسابعة، لكن لم تتقدم أي من الدول لاستضافة باقي المجموعات (الرابعة والخامسة والثامنة والتاسعة).وكشف الاتحاد القاري في كتاب موجّه إلى الاتحادات الوطنية التي تشارك أنديتها في البطولة أنه تلقى طلباً من نظيره البحريني بتأجيل إقامة منافسات المجموعة الأولى التي تضم فرق المنامة المضيف والعهد اللبناني حامل اللقب وهلال القدس الفلسطيني والجيش السوري. وجاء في الكتاب “إثر الاعلان عن تأجيل مسابقات الاتحاد الاسيوي خلال شهري مارس وابريل 2020، خطط الاتحاد لاستئناف مباريات كأس الاتحاد بعد القيام بمحادثات مكثفة مع الاتحادات الأعضاء والمعنيين الرئيسيين الآخرين من أجل اتمام الشكل والتواريخ الجديدة للمسابقة التي ستلعب على الرغم من تواجد قيود متعددة قائمة نظراً الى الوباء المتفشي على نطاق عالمي”.أضاف “لم تظهر اي اهتمامات عن استضافة كل من المجموعات السادسة والسابعة والثامنة في منطقة الآسيان بالاضافة الى أن الاتحاد الاسيوي غير قادر على الانتهاء من تحديد الاتحادين المستضيفين للمجموعتين الرابعة الوسط والتاسعة الشرق، في حين أن الاتحاد البحريني، مستضيف المجموعة الأولى، طالب بأن يتم تأجيل المسابقة الى 2021″.

وتابع “بناءً على التحديات المشار اليها، سوف يحيل الاتحاد الاسيوي المسألة الى اللجان ذات الصلة لدراستها واتخاذ القرار بشأنها، وما ينتج عن ذلك سيتم تباعاً التواصل بمضمونه مع الاتحادات الأعضاء”.وكان العهد اللبناني قد توج بطلاً في النسخة الماضية بفوزه على 25 أبريل الكوري الشمالي 1-صفر في المباراة النهائية التي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور عوضاً عن بيونغ يانغ.