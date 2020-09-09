الكشري يشارك في اجتماع اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية بالصين 2022

شارك طه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية في الاجتماع الثالث للجنة التنسيق المشكلة من المجلس الأولمبي الآسيوي لمتابعة أعمال اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانجو– الصين) الذي عُقد مساء امس الاول عن بُعد تم خلال الاجتماع استعراض البرنامج الرياضي للدورة مع مواعيد الألعاب والمسابقات، وما توصلت إليه اللجنة فيما يخص الحملة الترويجية والتسويق، واستعراض فيلم وثائقي عن الألعاب الآسيوية. كما تم استعراض آخر التحديثات فيما يخص الملاعب وقرية الرياضيين، والإعلام والطب ومكافحة المنشطات، والخطة والبرنامج المعد لمرور الشعلة، والمهرجان والمعرض المصاحب للدورة. وستقام دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانجو خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر 2022م، وستكون ثالث دورة ألعاب آسيوية تستضيفها الصين بعد بكين 1990 وجوانجو2010م.

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