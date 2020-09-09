منتخبنا الوطني لناشئي القدم يواصل تدريباته المكثفة بمعسكره الداخلي

- تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا

- العوفي يؤكد أن اللاعبين بخير وبصحة جيدة ومستواهم الفني والبدني في تطور مستمر

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يواصل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها مملكة البحرين بداية من نوفمبر القادم ضمن معسكره الداخلي حاليا حيث أدى صباح يوم امس تدريبا صباحيا استمر لمدة ساعة تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني هلال العوفي وتركز التدريب في بدايته على عمليات الإحماء مع تدريبات التمرير والاستلام وتدريبات التوافق والرشاقة ومن ثم أدى اللاعبون تدريبا دفاعيا ٢ ضد ٢ ، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات عامة في التحمل وشهدت التدريبات حضور الخبير الفني بالاتحاد سلوبودان بافكوفيتش.

وقد أكد هلال العوفي مدرب منتخبنا الوطني للناشئين أن جميع لاعبي منتخبنا الوطني للناشئين بخير وبصحة جيدة وأن مستواهم الفني والبدني في تطور مستمر وأن الإعداد خلال المعسكر الداخلي الحالي يسير وفق ما خطط له.

وسوف يستمر منتخبنا في تدريباته حتى العشرين من الشهر الجاري ثم يعود مرة اخرى للدخول في معسكر داخلي جديد يسبق السفر الى المعسكر الخارجي الاول للمنتخب الذي سيكون في المملكة العربية السعودية يخوض خلاله مباراتين وديتين الاولى 28 سبتمبر الجاري والثانية يوم 2 اكتوبر القادم كذلك هناك معسكر خارجي آخر لم يتم تحديده الى الآن وسيكون توقيته بداية من منتصف شهر أكتوبر تحديدا من 15 وحتى 28 من اكتوبر القادم كما ستكون هناك استضافة من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم من تاريخ 12 الى 17 نوفمبر القادم وسيكون قبل موعد انطلاق النهائيات باسبوع واحد وسوف يتخلل المعسكر لقاءان لمنتخبنا الوطني الأول مع المنتخب الأسترالي والثاني مع المنتخب القطري.

ويتواجد حاليا في المعسكر 26 لاعبا وهم : محمد بن عبدالله المقبالي ( صحار ) و سالم بن سليمان العبدلي وجواد بن خليفة العزي وحمزة بن سالم العيسري وعبدالرحمن بن بدر الجابري ونبراس بن سالم البوسعيدي ( السيب ) ولقمان بن صالح الجديدي ومرشد بن خميس الحمحمي وعبدالعزيز بن فاضل الرزيقي ومشاري بن علي الحسني ومهند بن مبارك السعدي وعمار بن ياسر السعدي ( السويق ) وخالد بن عبدالعزيز الهاشمي ( النهضة ) و مأمون بن سعيد العريمي وفهد بن خميس المخيني والمنذر بن ناصر الحسني ( العروبة ) والمعتصم بن غانم عمر السمين ( ظفار ) وتركي بن عبدالله بيت ربيع وعبدالمجيد بن عبدالحافظ البلوشي وعلي بن حسن البلوشي ومحمد بن عبدالحكيم بيت سبيع وخلاد بن يزيد بيت صبيح ( الاتحاد ) وأيهم بن خلفان الرقادي وعبدالعليم بن عبدالله الرواحي ( فنجاء) وأحمد بن محمد الهلالي) ومنصور بن عزيز العامري (الرستاق).