تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية الجديدة إلى صيف 2021

من أجل تنظيم العمل الرياضي

كتب ـ بدر الزدجالي:

أبلغت وزارة الثقافة والرياضة والشباب الاتحادات الرياضية بتأجيل انتخابات اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية الحالية 2020/2024 حتى الانتهاء من دورة الألعاب الاولمبية القادمة والتي من المقرر ان تقام بطوكيو بصيف عام 2021 على ان تقام الدورة الانتخابية القادمة بعد نهاية الاولمبياد ومن المحتمل ان تستمر الدورة الانتخابية القادمة لثلاث سنوات بدلا من اربع سنوات تنتهي مع الدورة الاولمبية القادمة.

وكانت وزارة الثقافة والرياضة والشباب قد استندت على الخطاب الصادر من اللجنة الاولمبية الدولية والذي سمح للجان الاولمبية الوطنية بتأجيل الانتخابات في حال توفر عدد من الاشتراطات ومنها التوجه العام في هذا الخصوص وكذلك وضع المنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة او الاستحقاقات الدولية والتي قد يؤثر سلبيا على مسار إعدادها او مشاركتها في الاولمبياد او المشاركات الدولية بالاضافة الى الاوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والتي كانت من اهم الاسباب التي ادت الى تغيير الكثير من القرارات والوضع الرياضي العالمي ومنها تأجيل اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي كان من المقرر ان تقام في الصيف الحالي.

وقد أعطت اللجنة الاولمبية الدولية من خلال البيان الصادر لها الصلاحية للجان الوطنية بتأجيل انتخاباتها الى تهيئة الاوضاع الرياضية بالصورة المثالية التي تراها اللجان الوطنية والاتحادات الوطنية وكذلك الاتحادات الدولية بما يعود لصالح الرياضيين وسلامتهم وبطبيعة الحال القطاع الرياضي.وعملت اللجنة الاولمبية الدولية كذلك خلال الفترة الماضية ومع انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم الى مخاطبة الاتحادات الدولية في مختلف الالعاب بتسهيل اجراءات الاتحادات الوطنية ومنها بند الانتخابات الجديدة التي تقام مع نهاية كل دورة اولمبية.

وسوف يخدم هذا التأجيل كثيرا الوضع الرياضي بالسلطنة من حيث تنظيم اللوائح والنظم والقوانين بما يخدم تطلعات السلطنة لرؤية 2040 وتطوير القطاع الرياضي بشكل افضل بعد ان ظهرت خلال الفترة الماضية الكثير من التكتلات التي تخدم مصالح شخصية بعيدا عن المصالح العامة بتطوير القطاع الرياضي.

وشهدت الايام الماضية فتح باب الترشح لعدد من الاتحادات الرياضية وهي الهوكي والسباحة والطائرة واليد فيما قدمت بقية الاتحادات الرياضية الدعوة لاعضائها للمشاركة في العملية الانتخابية القادمة والتي كان من المقرر اقامة تلك الانتخابات خلال شهر نوفمبر القادم.