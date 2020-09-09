النصر السعودي يعلن تعاقده مع المدافع علي لاجامي

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع علي لاجامي، قادما من فريق الفتح.

وذكر النصر، عبر حسابه على "تويتر"، أن لاجامي، وقّع على عقد يمتد لـ 5 أعوام مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف النادي السعودي، أن الصفقة تمت؛ بعد موافقة إدارة الفتح، على شراء نادي النصر لما تبقى من عقد اللاعب.

وانضم "لاجامي" لكتيبة الصفقات الجديدة في نادي النصر، على غرار عبدالفتاح عسيري، وعبدالمجيد الصليهم، واسامة الخلف، والكوري كيم سو، والأرجنتيني بيتي مارتينيز.