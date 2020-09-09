الرياضة

النصر السعودي يعلن تعاقده مع المدافع علي لاجامي

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أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع علي لاجامي، قادما من فريق الفتح.

وذكر النصر، عبر حسابه على "تويتر"، أن لاجامي، وقّع على عقد يمتد لـ 5 أعوام مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير للمحترفين.

وأضاف النادي السعودي، أن الصفقة تمت؛ بعد موافقة إدارة الفتح، على شراء نادي النصر لما تبقى من عقد اللاعب.

وانضم "لاجامي" لكتيبة الصفقات الجديدة في نادي النصر، على غرار عبدالفتاح عسيري، وعبدالمجيد الصليهم، واسامة الخلف، والكوري كيم سو، والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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