محافظ قنا يدعم نادي الألومنيوم في رحلة الصعود للممتاز

وقدم المشرف علي الفريق الشكر للواء طيار أشرف الداودى علي اهتمامه بالفريق الأول ودعمه المعنوي للنادي.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم، ااختتم معسكره الخارجى بمنتجع الاأسيوطي سبورت أمس بعد خوض أربعة لقاءات ودية بين الفيوم وانتهت بفوز الألومنيوم 2 /0 ، ولقاء فريق سمسطا والذي انتهي بفوز الألومنيوم 2 /1، ومواجهة نادي المصرية للااتصالات التى انتهت بالتعادل السلبي، واختتم معسكره بلقاء تليفونات بني سويف الذي انتهي بالتعادل الإيجابي 1/1.
واحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق بنى سويف.
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