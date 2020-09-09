وقال حسانين خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن كل من شهد الموقف خلال المباراة التي أقيمت في دوري الدرجة الرابعة، أكد أنه لم يخطئ وأنه التزم حدوده ولم يتعداها نهائيًا.
وأضاف حسانين أن، الغرامة التي وقعت عليه تساوي 50 ألف جنيه مصري، وذلك يتخطى حدود امكانياته كمدير فني؛ حيث أنه يتقاضى 3 آلاف جنيه فقط لا غير بالحوافز والبدلات والأوفر تايم.
وتابع:" أنا مدير فني داخل على 30 سنة، وبدأت التدريب وأنا ابن 27 وتمكنت من تصعيد فريق من الدرجة الرابعة في بدايتي، وكنت مع نادي قحافة في الموسم الماضي على بعد نقطة واحدة من الصعود، فلابد أن نجد محاربين لعنصر شاب طموح مثلي.
وأشار المدير الفني لنادي قحافة الى أن، عقوبتي تتلخص في الإيقاف 6 أشهر وسوف أقضيها ولكن الـ 50 ألف غرامة لن أستطيع سدادها، "ديه عايزة جمعية".
وأكمل:" العقوبات في المحكمة يوجد بها طعن وتأجيل، ولكن هذه العقوبة دون رجعة فهذا لا أتخيله ولا أعلم لماذا كل هذا وأنا أستشهد بالفيديوهات وبشهادة الحاضرين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مدرب بالدرجة الرابعة عن غرامة الـ50 ألف: راتبي 3000 جنيه بـ الأوفر تايم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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