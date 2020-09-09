مدرب بالدرجة الرابعة عن غرامة الـ50 ألف: راتبي 3000 جنيه بـ الأوفر تايم

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة قاسية على محمد حسانين اينو المدير الفني لنادي قحافة الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة،ـ بعد القاء اللوم عليه في واقعة حدثت في مباراة بالدوري.

وقال حسانين خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن كل من شهد الموقف خلال المباراة التي أقيمت في دوري الدرجة الرابعة، أكد أنه لم يخطئ وأنه التزم حدوده ولم يتعداها نهائيًا.

وأضاف حسانين أن، الغرامة التي وقعت عليه تساوي 50 ألف جنيه مصري، وذلك يتخطى حدود امكانياته كمدير فني؛ حيث أنه يتقاضى 3 آلاف جنيه فقط لا غير بالحوافز والبدلات والأوفر تايم.

وتابع:" أنا مدير فني داخل على 30 سنة، وبدأت التدريب وأنا ابن 27 وتمكنت من تصعيد فريق من الدرجة الرابعة في بدايتي، وكنت مع نادي قحافة في الموسم الماضي على بعد نقطة واحدة من الصعود، فلابد أن نجد محاربين لعنصر شاب طموح مثلي.

وأشار المدير الفني لنادي قحافة الى أن، عقوبتي تتلخص في الإيقاف 6 أشهر وسوف أقضيها ولكن الـ 50 ألف غرامة لن أستطيع سدادها، "ديه عايزة جمعية".

وأكمل:" العقوبات في المحكمة يوجد بها طعن وتأجيل، ولكن هذه العقوبة دون رجعة فهذا لا أتخيله ولا أعلم لماذا كل هذا وأنا أستشهد بالفيديوهات وبشهادة الحاضرين.