تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الزمالك استعدادًا للقاء سموحة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبات بدنية خفيفة في بداية المران المقام حاليًا ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة غدا في الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عمل فقرة بدنية خفيفة للاعبين وتخفيف الحمل البدني ، منعا لتعرضهم للإجهاد، وذلك بالركض الخفيف لدقائق قليلة وبعض التدريبات بالكرة.

وانطلق منذ قليل المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، بملعب فندق معسكر الفريق ببرج العرب في الاسكندرية، وذلك استعدادًا لمواجهة سموحة

بدأ المران بجلسة سريعة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون ، حيث جاءت فنية قام خلالها كارتيرون بالتركيز مع اللاعبين علي النقاط الفنية التي ستتم في مران اليوم .

وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه، بالتركيز والتأكيد علي العمل بقوة ، وثقته في الجميع ، مطالبا إياهم بحصد نقاط اللقاء ومواصلة الانتصارات.

ويواجه الزمالك سموحة مساء الخميس على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة 26 للدوري.