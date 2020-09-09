الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع صلاح ريكو لاعب مصر المقاصة

ويأمل طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لتدعيم مركز صانع الألعاب بإمكانيات ريكو لتدعيم صفوف الفريق .

وقرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم 3%من قيمة عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج بسبب الهزيمة التى تلقاها الفريق اليوم أمام المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف . وأعلنت إدارة النادى اتخاذها لجميع الإجراءات المطلوبة لعودة الانتصارات مرة أخرى بالتنسيق مع المدير الفنى طلعت يوسف . وطالبت الإدارة الجماهير السكندرية بدعم الفريق ومساندته من أجل عودة الانتصارات . ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة

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