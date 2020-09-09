الرياضة

انطلاق مران الزمالك ببرج العرب استعدادا لسموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
انطلق منذ قليل المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بملعب فندق معسكر الفريق ببرج العرب في الاسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة سموحة غدا في الدوري الممتاز.
بدأ المران بجلسة سريعة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون ، حيث جاءت فنية قام خلالها كارتيرون بالتركيز مع اللاعبين على النقاط الفنية التي ستتم في مران اليوم .

وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه، بالتركيز والتأكيد علي العمل بقوة ، وثقته في الجميع ، مطالبا إياهم بحصد نقاط اللقاء ومواصلة الانتصارات.

ويواجه الزمالك سموحة مساء الخميس على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة 26 للدوري.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر انطلاق مران الزمالك ببرج العرب استعدادا لسموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا