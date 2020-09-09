انطلاق مران الزمالك ببرج العرب استعدادا لسموحة

وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه، بالتركيز والتأكيد علي العمل بقوة ، وثقته في الجميع ، مطالبا إياهم بحصد نقاط اللقاء ومواصلة الانتصارات.
ويواجه الزمالك سموحة مساء الخميس على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة 26 للدوري.
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