نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز مع برشلونة.
وكان المهاجم الاوروغوياني قد خرج من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان برفقة الثلاثي صامويل أومتيتي، إيفان راكيتيتش، آرتورو فيدال.
وكانت تقارير صحفية قد ربطت إنتقال سواريز إلى يوفنتوس الإيطالي لمدة عامين، براتب يقدر بـ 10 مليون يورو، لكن الصفقه لم تحسم بشكل رسمي حتي الآن بسبب مشكلات بيرقراطية.
ووفقاً لشبكة " كادينا سير " فإن سواريز لم يتوصل إلى أي إتفاق حتي الآن مع برشلونة حول الخروج عن النادي، حيث مازال يرتبط اللاعب بعام إيضافي داخل الكامب نو.
وأشارت الشبكة أن في حال عدم حسم الأمر بين النادي واللاعب بشكل ودي الفترة المقبلة، من المنتظر أن يبقي سواريز داخل البلوغرانا حتي إنتهاء تعاقده.
يذكر أن هناك بند في عقد المهاجم الاوروغوياني مع برشلونة يسمح له بالتمديد تلقائي لعام إيضافي في حال أجتياز عدد المشاركات 60% من مباريات الفريق الموسم المقبل.
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