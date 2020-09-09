نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيل الأهلي الذهبي يكرم حسام البدري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرم الجيل الذهبى مواليد ٧٧ و٨٨ للنادى الأهلى بقيادة مدربهم الدكتور عمرو أبو المجد زميل جيلهم الكابتن حسام البدري لتوليه المسئولية الفنية لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم.

وأهدى قدامي اللاعبين وعلى رأسهم الكابتن أحمد شوبير درعا تذكاريا لمدرب المنتخب الوطني متمنيا له التوفيق في هذه الخطوة الهامة لإسعاد الشعب المصري بتحقيق الأهداف المطلوبه مع باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

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جاء ذلك على هامش حفل الغذاء الذي اقامة أعضاء هذا الفريق بواسطة الكابتن أحمد شوبير والذي يحرص على لم الشمل والترابط بين هذه المجموعة.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد شوبير، في كلمته أمام جميع الحضور إن هذا الجيل يفخر بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين لها مكانه في الوسط الرياضي مؤكدا أنه سعيد بوجود احد كباتن هذا الجيل على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر معتبرا ذلك تشريفا كبيرا للكابتن حسام البدري ولكل أبناء هذا الجيل متمنيًا مع باقي زملائه الحضور كل التوفيق لمدرب المنتخب في الصعود لكأس العالم والبطولة الأفريقية القادمة.

أضاف بأن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فصل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي موضحا أن هناك اتفاق بين مجموعة هذ الجيل علي الالتقاء كل فترة كعرف على عودة أحلى أيام الذكريات.