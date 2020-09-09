نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تحرك من الأهلي بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي، ضم الجناح الدولي رمضان صبحي، نجم نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات حتي 2025.
وأنهى صبحي إعارته مع النادي الأهلي، ليفضل الانتقال لنادي بيراميدز، في صفقة قدرت بحوالي 5 ملايين يورو.
وقام النادي الأهلي بتكليف حنان الزيني، مدير اللوائح بالنادي، لتحديد الحقوق المالية للنادي الأهلي من الصفقة.
وستقوم اللجنة المشكلة برئاسة حنان الزيني، بمعرفة حقوق الرعاية المستحقة للأهلي، كون أن اللاعب يحد أحد أبناء النادي الأحمر.
كما ستبحث اللجنة عن أي بنود أخرى، تمنح الأهلي بعض الاموال من وراء الصفقة، وبالتالي ستقوم بمعرفة المبلغ الحقيقي للصفقة، لتحديد المستحقات المالية بناءاً عليه.
ويستعد الأهلي لمواجهة النادي الإسماعيلي مساء الجمعة 11 سبتمبر، في إطار لقاءات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.
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