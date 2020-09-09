نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساري يصدم يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن رفض الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي فسخ تعاقده مع فريق السيدة العجوز مبكرًا بالتراضي.

وأشارت شبكة فوتبول إيطاليا إلى أن يوفنتوس كان قد قرر إقالة ماوريسيو ساري عقب الهزيمة على يد ليون الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا وتعيين نجم الفريق السابق أندريا بيرلو كمدير فني جديد.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أنه في حالة عدم حصول ساري على وظيفة هذا العام فإن يوفنتوس سيضطر لدفع 6 ملايين يورو بالإضافة إلى 2.5 مليون يورو.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأنه هناك بند في عقد ساري يسمح ليوفنتوس بفسخ عقد المدير الفني الإيطالي من طرف واحد مقابل 2.5 مليون يورو لكن هذا البند صالح في يونيو 2021.