المقاولون العرب يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة حرس الحدود.. اليوم

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، معسكرًا مغلقًا اليوم الأربعاء، استعدادًا للمباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام حرس الحدود، فى الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس عن قائمة الفريق عقب خوض المران الأخير على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

وبدأ الجهاز الفنى للمقاولون بمراجعة مباراة الأهلى وحرس الحدود التى جمعت الفريقين بالجولة الماضية وانتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد مواطن القوة والضعف فى فريق الحدود استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وتعادل المقاولون العرب فى مباراة الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وادى دجلة، حيث تقدم المقاولون أولًا عن طريق طاهر محمد طاهر صانع الألعاب، قبل أن يتعادل وادى دجلة عن طريق رجب عمران.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.