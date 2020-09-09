الشباب والرياضة تختتم المرحلة الأولى من مقابلات الملتحقين بالبرنامج التدريبي لمواجهة الشائعات

أختتمت وزارة الشباب والرياضه ،اليوم "الأربعاء"، محطتها الـ(١١) ضمن فعاليات المرحلة الأولي لعقد مقابلات شخصية للملتحقين بالبرنامج التدريبي الأول لإعداد المدربين في مجال "مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي"،بمركز التعليم المدني بمحافظة مطروح، بمشاركة خريجي دورات الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

ويأتي البرنامج الأول لمواجهة الشائعات في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتعظيم الاستفادة الكاملة من الكوادر الشبابية المتميزة بمحافظات الجمهورية، وتوجيه طاقاتهم الإبداعية نحو خدمة مجتمعاتهم المحلية.

وضمّت اللجنة المعنية لإجراء المقابلات كل من اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، ملك إسماعيل إستشاري التدريب.

خلال عقد المقابلات الشخصية، اهتمت اللجنة بحث الشباب المشارك على ضرورة التسلح بالوعي من خلال المعرفة والعلم والنضج الفكري والأخذ بمقولة (الإنسان أسير ما يعلم أو يستنتج)،إن محاربة الشائعات التي تتعرّض لها البلاد والرؤية الحكيمة للقيادة السياسية والدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة، اتساقًا لذلك أطلقت وزارة الشباب والرياضة الحملة التوعوية الهامة في هذه المرحلة "تصدوا معنا" في جميع محافظات الجمهورية.

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وأشار المشاركون إلى أهمية تنفيذ البرنامج نظرا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزا واسعا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها.

كما ثمن المشاركون أهمية البرامج التوعوية لفئات المجتمع لمواجهة الشائعات في الوقت الراهن ، ذلك عن طريق استحداث برامج تقييم المحتوي الانترنتي من خلال التوثيق من أهلية القائمين علي نشر المحتوي ، ونشر المعلومات الصحيحة علي منصات التواصل الإجتماعي .

يشار إلى أنه شارك في المرحلة الأولي للمقابلات شباب من محافظات ( القاهرة، الإسكندرية، السويس، الغربية، الشرقية، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، سوهاج، بورسعيد، مطروح) وسيتم الإعلان عن إنطلاق البرنامج التدريبي خلال المرحلة المقبلة.