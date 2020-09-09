معاناة الوداد تتزايد قبل مواجهة الأهلي.. إصابة حارس مرمى الفريق بعد اصطدام قوي

أُصيب أحمد رضا التكناوتي، حارس مرمى فريق الوداد المغربي، في اصطدام قوي مع أحد مهاجمي فريق الجيش الملكي، في المباراة التي جمعت فريقيهما في منافسات الدوري.

وفي الدقيقة 76، اصطدم التكناوتي اصطدامًا قويًا بالرأس مع أحد مهاجمي الجيش الملكي، ليسقط على الأرض لكنه طالب بإكمال المباراة. وفي الدقائق التالية، أخذ التكناوتي يستمر في السقوط، ليتم إخراجه من أرضية الملعب، في انتظار خضوعه للأشعة لتحديد مدى إصابته. وانتهت مباراة فريقي الوداد والجيش الملكي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 22 في بطولة الدوري. ويستعد نادي الوداد لمواجهة النادي الأهلي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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