"الشباب والرياضة" تبدأ فعاليات المشروع القومي "Star of Egypt" بالإسكندرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق كافة فعاليات المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم والذى تقيمه الوزارة تحت شعار "ستار أوف إيجيبت" بمحافظة الإسكندرية وذلك من خلال بدء أعمال الانتقاء والاختبارات والتدريبات واختيار الموهوبين في كرة القدم.

بذلك تصبح محافظة الإسكندرية المحطة الثانية لانطلاق فعاليات المشروع بعد النجاح الكبير الذى حققه بمحافظة القاهرة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يستمر التوسع في تنفيذ فعاليات المشروع وفقًا للخطة المعدة لذلك والمتضمنة 16 محافظة كمرحلة أولى ومن ثم تعميم المشروع على جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية .

وشارك في الاجتماع الخاص بالإعلان عن بدء انطلاق فعاليات المشروع مديرو 50 مركز شباب من محافظة الإسكندرية والتي تمثل التغطية الجغرافية الكاملة لكافة أنحاء المحافظة .

وحقق مشروع "ستار أوف إيجيبت star of Egypt" نجاحات كبيرة وواسعة خلال تنفيذ فعالياته بمحافظة القاهرة ، والتحق بالمشروع العديد من المواهب الرياضية التي أبرمت عقودًا مع العديد من كبرى الهيئات والأندية الرياضية .

ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الوزارة المعنية بانتقاء الموهوبين في مختلف اللعبات الرياضية المتضمنة بالمشروع القومى للموهبة والبطل والأولمبي والذى يتم تنفيذه حاليًا في مختلف المحافظات من خلال لجان فنية متخصصة ومن خلال لجان المتابعة التي تجوب جميع المحافظات لمتابعة تقدم عملية تنفيذ المشروع .