وفاة بطل كمال الأجسام التشيكي شوبرت عن 32 عاما

توفي فجأة الرياضي التشيكي، بطل كمال الأجسام، يعقوب شوبرت، عن عمر يناهز 32 عاما، وفقا لما نشر المقربون منه، عبر صفحته على "فيسبوك".
وحسب موقع "روسيا اليوم" نقلا عن موقع Ronnie cz التشيكي، فإن سبب الوفاة؛ هو نقص المركبات العضوية في جسم الرياضي.
وبدأ شوبرت يمارس رياضة كمال الأجسام في سن مبكرة.
وفاز بمسابقة "سيد الكون" للشباب، التي أجريت تحت رعاية المنظمة التشيكية لهواة رياضة كمال الأجسام NABBA وهو في الحادية والعشرين من عمره.
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