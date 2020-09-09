الرياضة

وفاة بطل كمال الأجسام التشيكي شوبرت عن 32 عاما

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توفي فجأة الرياضي التشيكي، بطل كمال الأجسام، يعقوب شوبرت، عن عمر يناهز 32 عاما، وفقا لما نشر المقربون منه، عبر صفحته على "فيسبوك".

وحسب موقع "روسيا اليوم" نقلا عن موقع Ronnie cz التشيكي، فإن سبب الوفاة؛ هو نقص المركبات العضوية في جسم الرياضي.

وبدأ شوبرت يمارس رياضة كمال الأجسام في سن مبكرة.

وفاز بمسابقة "سيد الكون" للشباب، التي أجريت تحت رعاية المنظمة التشيكية لهواة رياضة كمال الأجسام NABBA وهو في الحادية والعشرين من عمره.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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