جيل الأهلي الذهبي يكرم حسام البدري ..صور

جاء ذلك، على هامش حفل الغداء الذي أقامه أعضاء هذا الفريق، بواسطة أحمد شوبير، والذي يحرص على لم الشمل والترابط بين هذه المجموعة.
من جهته، قال الإعلامي أحمد شوبير، في كلمته أمام جميع الحضور إن هذا الجيل يفخر بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين لها مكانه في الوسط الرياضي، مؤكدا أنه سعيد بوجود أحد كباتن هذا الجيل على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر.
وأضاف أن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فضل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي، موضحا أن هناك اتفاقا بين مجموعة هذ الجيل على الالتقاء كل فترة كـ"عُرف" على عودة أحلى أيام الذكريات.
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