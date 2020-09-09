نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الرجاء يواجه أبو قير للأسمدة وديًا في المقال التالي
وسبق للفريقان، اللعب سوياً قبل أيام، في مواجهة ودية، إنتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما، كما خاض الرجاء، مباراة ودية أخرى أمام فريق الأوليمبي، خسرها أبناء مطروح، بهدف نظيف.
كما خسر أبو قير، في المباراة السابقة، على ملعبه، من نظيره، فريق جمهورية شبين، بهدفين مقابل هدف.
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