الرياضة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. 

ووفقًا لتقارير حسب "سكاي سبورت"، إن  ممفيس ديباي اتفق مع نادي برشلونة على كل البنود الشخصية في الساعات الماضية، ويتبقى فقط الاتفاق مع النادي الفرنسي لإتمام الصفقة.  

وقد أكد جان ميشيل أولاس رئيس ليون في تصريحات صحفية، إن ديباي سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل، ونفى إمكانية رحيله خلال الميركاتو. 

يذكر أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة هو من طلب التعاقد مع ديباي، حيث يرى بأنه سيكون إضافة قوية للفريق الكتالوني بالموسم الجديد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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