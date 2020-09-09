الرياضة

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل الزمالك أن حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قد لا يلحق بمواجهة الفريق الأبيض مع سموحة ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

إصابة حازم إمام ظهير الزمالك

وأوضح المصدر أن حازم إمام لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد خضع لفحص طبى والذي بين حاجة الاعب إلى  خمسة أيام من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية.

Advertisements

ويعانى كابتن الزمالك من إصابة فى العضلة الأمامية ويرغب فى استكمال برنامجه العلاجى بالكامل وسيكون جاهز بعدها للمشاركة فى المباريات.

وتغيب حازم إمام عن الزمالك فى المباريات الأخيرة لمعاناته من إصابة فى العضلة الأمامية حيث خضع اللاعب لبرنامج تأهيلى من أجل التعافى من الإصابة التى لحقت به.

وفي سياق متصل يرغب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فى لحاق حازم إمام بلقاء سموحة المقبل، خاصة فى ظل غياب أحمد عيد ظهير الفريق الصاعد للإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة طلائع الجيش.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا