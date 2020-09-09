ميلان يسحق فيتشنزا بالخمسة استعدادًا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - حقق ميلان فوزًا كبيرًا على حساب فيتشنزا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، في إطار استعدادات الروسونيري لانطلاق الموسم الجديد.
وتقدم ميلان في الدقيقة 11 عن طريق كاستييخو، قبل أن يضيف لورينز كولومبو الهدف الثاني في الدقيقة 23.
وفي الدقيقة 30 عاد كاستييخو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يقلص سيميوني جويرا الفارق لفيتشنزا في الدقيقة 55.
وسجل الوافد الجديد براهيم دياز أول أهدافه مع ميلان في الدقيقة 75 مضيفا بذلك الهدف الرابع، قبل أن يختتم لوكاس ستانجا خماسية فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ويفتتح ميلان مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة فريق بولونيا يوم 21 من أيلول / سبتمبر الجاري.
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