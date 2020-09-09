نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بالموافقة على رحيله لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعقد محمود وحيد ظهير أيسر الفريق جلسة مع عبدالحفيظ، من أجل إبلاغه برغبته في الرحيل على سبيل الإعارة، خاصةً في ظل خروجه من حسابات المدير الفني، ورغبته في إثبات نفسه.

وكان اللاعب، دخل في حالة غضب شديدة عقب خروجه من حسابات فايلر أمام وادي دجلة، بالرغم من غياب التونسي علي معلول بسبب الإيقاف وهو البديل الخاص به، وبالتالي أيقن أنه لا يتواجد ضمن حساباته الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.