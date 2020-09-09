رسميا.. تونالي ينتقل لـ ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي ساندرو تونالي قادمًا من نادي بيريشيا على سبيل الإعارة.

وأعلن ميلان عن إتمام صفقة تونالي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند لتفعيل الشراء بصفة نهائية، دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة. وتشير التقارير الصحفية الى أن تكلفة إعارة تونالي في الموسم المقبل 10 ملايين يورو، وأن المبلغ المالي الذي سيفعّل به ميلان بند الشراء هو 20 مليون يورو، لتكلف الصفقة خزائن الروسينيري 30 مليون يورو. واهتم عدد من الفرق بضم تونالي أبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه فضل البقاء في إيطاليا والانضمام لميلان.

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