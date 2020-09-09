الرياضة

تعرف على موعد مباريات سيدات السلة بالأهلي أمام سبورتنج في دوري السوبر

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أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة موعد مواجهات «سيدات سلة الأهلي» أمام سبورتنج في نهائي دوري السوبر للسيدات، الذي يقام بنظام «best of 3».

وتنطلق المواجهة الأولى بين الأهلي وسبورتنج في الرابع عشر من سبتمبر الجاري، على أن تقام المواجهة الثانية يوم الأربعاء 16 سبتمبر، فيما تحدد يوم الجمعة 18 سبتمبر للمواجهة الثالثة، وذلك لتحديد بطل دوري السوبر للسيدات موسم 2020-2021.

ومن المقرر أن تقام جميع مباريات نهائي دوري السوبر على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

جدير بالذكر أن «سيدات السلة» قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على هليوبوليس في المباراة الأولى بنتيجة 96-93، والثانية بنتيجة 76-63، ولم تقم المباراة الثالثة بسبب حسم الأهلي المباراتين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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