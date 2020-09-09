الرياضة

أخبار النادي الأهلي.. موقف قلعة الجزيرة من ضم رجب بكار.. واتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

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قرر اتحاد كرة السلة السماح بدخول  ٢٠ فردًا فقط فى المباريات المتبقية هذا الموسم على أن العدد المسموح به من مجلس الإدارة والإدارة الرياضية والنشاط الرياضى .

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك عددا من اللاعبين المرشحين بالفعل للأهلي في مركز رأس الحربة والجناح.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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