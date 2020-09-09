أخبار النادي الأهلي.. موقف قلعة الجزيرة من ضم رجب بكار.. واتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

قرر اتحاد كرة السلة السماح بدخول ٢٠ فردًا فقط فى المباريات المتبقية هذا الموسم على أن العدد المسموح به من مجلس الإدارة والإدارة الرياضية والنشاط الرياضى .

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك عددا من اللاعبين المرشحين بالفعل للأهلي في مركز رأس الحربة والجناح.