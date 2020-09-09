استعداداً لمواجهة إف سي مصر.. الاتحاد السكندري يخوض تدريبات شاقة بمساندة الناشئين

وقرر طلعت يوسف الاستعانة بعدد من الناشئين خلال مباراته المقبلة أمام إف سي مصر للخروج من مأزق غياب اللاعبين وإكتشاف المواهب الصاعدة من أبناء الفريق السكندري .
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل تصحيح المسار وتحقيق الفوز .
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