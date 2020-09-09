استعداداً لمواجهة إف سي مصر.. الاتحاد السكندري يخوض تدريبات شاقة بمساندة الناشئين

ويواجه طلعت يوسف المدير الفني لفريق الأول أزمة الغيابات التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات مثل محمد أنور الذي أجرى عملية الرباط الصليبي وعماد السيد الذي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية بالإضافة إلي الثاني أحمد نبيل مانجا ومحمود شعبان .

ويأمل طلعت يوسف في تحقيق الفوز والعودة إلى صفوف الانتصارات من جديد للتواجد في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري خصوصا عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام منافسة مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وقرر طلعت يوسف الاستعانة بعدد من الناشئين خلال مباراته المقبلة أمام إف سي مصر للخروج من مأزق غياب اللاعبين وإكتشاف المواهب الصاعدة من أبناء الفريق السكندري . وتعاون طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالنادي من أجل إختيار أفضل العناصر للفريق الأول والإعتماد عليهم بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل تصحيح المسار وتحقيق الفوز .