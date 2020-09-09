من البريميرليج إلى الايجيبشن ليج.. قصة أول لاعب في التاريخ يأتي من ليفربول إلى حرس الحدود

دائما ما نسمع أن لاعب مصري أو حتى عربيا ارتفع مستواه بشكل كبير، وجعل الجميع يشيد بمستواه، مما جعل العروض تنهال عليه سواء من الداخل لو كان ليس في فرق القمة، أو من الخارج وهو الشيء الذي يحلم به أي لاعب عربي الإحتراف الخارجي.
ولكن عندما نجد أن لاعب كان يلعب في أقوى دوري في العالم، وحلم لأي لاعب، وهو الدوري الإنجليزي، وفي نادي يعتبر من أقوى أندية العالم وهو ليفربول، ثم نجده بعدها انتقل للدوري المصري، وهو لاعب أجنبي وليس مصريا إحترف، وفشل في احترافه ثم عاد لمصر من جديد كعادة اللاعبين المصريين فهذا يجعلنا نسأل عدة أسئلة تأتي في بال أي شخص مهتم بكرة القدم.
وهي ما سبب اختياره للدوري المصري بعد الدوري الإنجليزي، ولماذا ترك فريق بحجم ليفربول، وما سبب اختياره لحرس الحدود بعد الريدز، وكيف كانت علاقته بيورجن كلوب، وما رأيه في محمد صلاح، وبماذا يطمح خلال الفترة القادمة.
كل هذه الأسئلة وأكثر طرحناها على بطل قصتنا اليوم، توني جوميز لاعب حرس الحدود الحالي، وليفربول السابق في حوار أجراه موقع "دوت الخليج" مع اللاعب بمشاركة وكيله المهندس محمد مايو.
حدثنا عن بدايتك مع كرة القدم؟
بدايتي كانت في غينيا بيساو ثم انتقلت إلى البرتغال وبدأت مع وكيل في أكاديمية في البرتغال ثم قال الوكيل لي أنه هناك ثلاث أندية في إنجلترا يمكن أن تقضي بها فترة معايشة وهم ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وأنا اخترت الريدز ورحت ليفربول ثلاث تدريبات تحت الإختبار ثم تم اختياري لتمثيل النادي ثم بعد فترة وجيزة قمت بالتوقيع على عقد لمدة عامين كلاعب محترف في النادي.
ما سبب رحيلك عن ليفربول؟
سبب رحيلي عن النادي هو وجود عدد كبير من النجوم العالميين الذين يلعبون في نفس المكان مثل محمد صلاح وماني وفيرمينيو والجميع نصحني بمغادرة النادي للحول على فرصة.
كيف تم توقيعك مع حرس الحدود؟
ذهبت بعد مغادرة ليفربول إلى البرتغال إلى نادي أروكا ووقعت ثلاث أعوام ورغم الوعود الكثير بمشاركتي أساسي لكني لم أجد هذا وطلبت بعدها مغادرة النادي ومن بعدها رحبت بالانتقال إلى الدوري المصري وسألت لاعب الإسماعيلي باكيتي عن الدوري المصري وقوته وهو أكد لي أن الدوري المصري فرصة كبيرة لك لعودة للاحتراف من جديد.
ماذا كان انطباعك عن القدوم للحرس؟
عندما جئت لحرس الحدود وجدت الكثير من اللاعبين الشباب وهو أمر أسعدني كما أن المدير الفني للفريق محمد حليم هو مدرب شاب ويحب اللاعبين الشباب ويدعمهم.
حدثنا عن فترتك في ليفربول؟
أنا تواجدت في ليفربول لمدة أربع أعوام والنادي يمثل لي بيتي الثاني ولدي صداقات كثيرة داخله ويحمل لي النادي الكثير من الذكريات السعيدة داخل النادي ومنها رؤيتي لجيرارد فهو كان حلم لي وأصدقائي لم يصدقوا أنني تدربت مع جيرارد وطلبت التصوير معه لكي أرسلها لأصدقائي.
كيف كانت علاقتك بكلوب؟
كلوب هو واحد من أفضل المدربين في العالم ودائما ما كان يمنحني الثقة والحرية لكي أظهر إمكاناتي حتى قبل التمرين بيهزر و بيمرح مع جميع اللاعبين وأنا أحبه على المستوى الشخصي بشكل كبيرة وأقدره.
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حدثنا عن علاقتك بـ محمد صلاح؟
صلاح دائما ما كان يمرح خلال المران مع لوفرين وفي أول مران لي معه جاء وسألني على إسمي ولكنه لم يقول لي إسمه لأنه غاني عن أي تعريف وهو خفيف الظل جدا.
هل ترى أنه يجب عليه أن يغادر ليفربول؟
أرى أن صلاح بالنسبة له البقاء في ليفربول أفضل لأنه متأقلم بشكل كبير مع النادي كما أنه في واحد من أفضل الأندية في العالم إلى أين سيذهب.
ما هو طموحك في الفترة القادمة؟
هدفي هو العودة لليفربول وحتى ولم أعد إلى هناك أتمنى العودة واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ما هي الاختلافات بين الدوري المصري والدوري الإنجليزي؟
هناك اختلافات كبيرة بين الدوري المصري والدوري الإنجليزي ولكن هذا لا يقلل إطلاقا من الدوري المصري الذي يوجد به العديد من المواهب القوية.
ماذا تفضل إذا جاء لك عرض من الأهلي والزمالك وبيراميدز؟
انا لاعب محترف اذا جاءني أي عرض سوف أدرس العرض بشكل جيد والمكان الذي سيضمن لي المشاركة بشكل أساسي سوف أنتقل له وشرف كبير لي الانتقال لأي نادي من هذة الأندية ولكن تركيزي الآن مع حرس الحدود حتى نصل إلى مكانة جيدة في الدوري المصري.
وعلق المهندس محمد مايو، وكيل اللاعب، على الصفقة ككل، وقال إنه لاعب سوف يكون إضافة لحرس الحدود، والدوري المصري بشكل كبير، كما أنني فضلت توقيعه لنادي الحرس؛ نظرا للعلاقات الطيبة التي تجمعني بإدارة النادي، كما أنهم ملتزمون جدا في كل تعاقداتهم، ورغم أن توني جاء له عرض كبير من الدوري التركي خلال الفترة الماضية، إلا أنني فضلت بقاؤه في الحرس تكملة عقده.
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