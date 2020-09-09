مفيش فايدة.. عقوبة جديدة على صالح جمعة لغيابه عن المران

عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي للغياب عن تدريبات القلعة الحمراء اليوم. وكشفت مصادر خاصة أن صالح جمعة تغيب عن المران دون الحصول علي اذن من الجهاز الفني. وقالت المصادر ان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قرر تطبيق اللائحة علي صالح جمعة التي تقضي بخصم 20 ألف جنيه علي اللاعب لتغيبه عن المران. واضافت المصادر انه من المتوقع مضاعفة العقوبة علي صالح جمعة لتكرار غيابه عن المران في الفترة الأخيرة.

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