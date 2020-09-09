بعد رحيله عن ريال مدريد.. أريولا ينتقل معارًا إلى فولهام من باريس سان جيرمان

وعبر أريولا عن سعادته بالانتقال لفولهام، مؤكدًا أنه وافق على الانتقال للفريق بعد مكالمة سكوت باركر المدير الفني للفريق، واعدًا جمهور الفريق ببذل جهده لمساعدة الفريق الموسم المقبل.
وأشار نادي فولهام بأنه تم التعاقد مع أريولا لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بشراء عقد اللاعب بشكل نهائي.
ولعب أريولا الموسم الماضي معارًا لصفوف نادي ريال مدريد، وتوج معهم ببطولة الدوري الإسباني.
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