الرياضة

بعد رحيله عن ريال مدريد.. أريولا ينتقل معارًا إلى فولهام من باريس سان جيرمان

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أعلن نادي فولهام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع الحارس ألفونسو أريولا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعبر أريولا عن سعادته بالانتقال لفولهام، مؤكدًا أنه وافق على الانتقال للفريق بعد مكالمة سكوت باركر المدير الفني للفريق، واعدًا جمهور الفريق ببذل جهده لمساعدة الفريق الموسم المقبل.

وأشار نادي فولهام بأنه تم التعاقد مع أريولا لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بشراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

ولعب أريولا الموسم الماضي معارًا لصفوف نادي ريال مدريد، وتوج معهم ببطولة الدوري الإسباني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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