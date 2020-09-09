الرياضة

تنس طاولة الأهلي يفوز على المعادي في الدوري

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فاز فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي على المعادي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بالصالة المغطاة بالإسماعيلية.

وجاءت نتائج فريق تنس طاولة الأهلي أمام المعادي كالتالي: «محمد شومان نجح في تحقيق الفوز على نظيره خالد جمال بنتيجة 3-1، فيما فاز سيد لاشين على باسل علاء بنتيجة 3-0، كما فاز محمد البالي بنتيجة 3-0 على شادي سمبل».

وأقيمت المباريات ضمن منافسات الدورة المجمعة لنهائيات منافسات الدوري العام المقامة حاليا في الإسماعيلية، التي تضم فرق: الأهلي، وإنبي، والزمالك، وسبورتنج، ومصر للتأمين، وطنطا، وحوار المنصورة والمعادي.

ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أشرف عبد الفتاح، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا، ومحمود الحناوي مدرب اللياقة البدنية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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